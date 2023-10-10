شركة «أدنوك للحفر» توزع 1.3 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2023

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.31 مليار درهم «358 مليون دولار» أو بواقع 8.22 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2023.



وتمثل قيمة هذه التوزيعات زيادة أخرى بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية، التي تعتمدها الشركة، وسيتم دفع توزيعات الأرباح المرحلية بحلول 27 أكتوبر 2023 على جميع المساهمين المسجلين كما في تاريخ 19 أكتوبر 2023.



وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: «يعكس النمو المستمر في توزيعات أرباح الشركة تدفقاتها النقدية المتوقعة، وقوة خطط نمو أعمالها على المدى الطويل، كما تؤكد قدرة الشركة على توفير عوائد جذابة ومستدامة وتصاعدية للمساهمين اهتمامنا في الشركة بالربحية والتدفقات النقدية، وذلك من خلال تنفيذ خطط النمو الخاصة بعملائنا ومبادرات الشركة، التي تَعِد بمزيد من النمو والتقدم في السنوات المقبلة».

وأضاف: «واصلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 جهودها في تسريع عمليات توسعة أسطولها من الحفارات على نحو غير مسبوق، بالإضافة إلى توقيع حزمة عقود تجاوزت قيمتها 8.81 مليارات درهم «2.4 مليار دولار»، وتوفر هذه العقود طويلة الأجل، إلى جانب علاقتنا التعاقدية الفريدة مع «أدنوك»، رؤية واضحة وطويلة المدى عن التدفقات النقدية والأرباح، فضلاً عن توفيرها الحماية للشركة من تقلبات السوق».

وكانت «أدنوك للحفر» قد أعلنت في النصف الأول من عام 2023 عن زيادة في إيراداتها بقيمة 5.29 مليارات درهم «1.4 مليار دولار»، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، وارتفاع في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.49 مليار درهم «677 مليون دولار»، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، وزيادة في صافي الأرباح وصلت إلى 1.64 مليار درهم «446 مليون دولار»، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي.



وتأتي توزيعات الأرباح المرحلية لعام 2023 منسجمة مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية للشركة، مما يعكس توقعات التدفقات النقدية القوية، والأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع توفير هامش قوي يمكّن الشركة من تمويل العمليات والاستثمارات بشكل مستمر، بما يضمن ديمومة نموها على المدى الطويل.



يشار إلى أن قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين منذ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية الأخيرة قد وصلت إلى 5.016 مليارات درهم «1.366 مليار دولار».