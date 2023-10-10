اتفاقية توريد بين «بروج» و«الإنشاءات البترولية» بـ 60 مليون درهم

أعلنت شركة «بروج بي ال سي»، شركة البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية» (NPCC) المتخصصة في مجال الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها.



وتشمل الاتفاقية، التي تستمر لعامين عقد بيع، تبلغ قيمته نحو 60 مليون درهم، تقوم «بروج» بموجبه بتزويد شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية»(NPCC) بحلول تغليف الأنابيب الفولاذية، لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية والطاقة، ووفقاً للاتفاقية ستقوم «بروج» بتوريد مواد رئيسية لدعم مشاريع الطاقة الرئيسية في دولة الإمارات، بما في ذلك مشروع بروج 4، وبرنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات «استدامة» التابع لشركة «أدنوك للغاز»، ومشروع تسريع استرداد وتسييل غاز الإيثان «ميرام»، ومشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» للغاز التابع لشركة «أدنوك»، ومشروع تطوير حقل أم اللولو التابع لشركة«أدنوك البحرية».



وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة«بروج»:«يساهم التعاون مع شركة (NPCC) في دعم أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات في دولة الإمارات. وتلعب حلولنا المخصصة لتغليف الأنابيب الفولاذية دوراً حيوياً في ضمان مرونة شبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومرافق التكرير وتعزيز قدرتها على التحمل والتكيف. وتستند هذه الاتفاقية إلى شراكتنا طويلة الأجل مع شركة (NPCC) وهي شهادة على سجلنا الحافل بالنجاح في المساهمة في إنجاز العديد من المشاريع العملاقة محلياً ودولياً».

وتسهم حلول تغليف الأنابيب الفولاذية ثلاثية الطبقات من البولي إيثيلين التي تنتجها«بروج»في حماية خطوط الأنابيب في المشاريع البرية والبحرية مثل أنابيب الغاز والنفط في أعماق البحار التي تتعرض لظروف صعبة تشمل التآكل والتأثير الميكانيكي والمواد الكيماوية في التربة والبيئة المحيطة بالأنابيب، والعوامل الخارجية مثل التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس أثناء التخزين الخارجي في ظروف درجات الحرارة القصوى والعوامل البيئية الأخرى.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية:«نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع 'بروج' التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن. إن تعاوننا الأخير يستند إلى خبرتنا المشتركة القوية في توفير حلول لخط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد في منطقة الظفرة،

وهو مشروع وطني مهم يتطلب مواداً فائقة الجودة وابتكاراً على مستوى عالمي. ونحن نتطلع إلى مواصلة البناء على سجلنا القوي من التميز والاستفادة من حلول بروج المبتكرة والمستدامة والمتينة من البولي أوليفينات لاستخدامها في إنجاز المزيد من مشاريع البنية التحتية المهمة».

يُذكر أن شركتي «بروج» و«الإنشاءات البترولية الوطنية» وقعتا سابقاً شراكة لتوفير حلول تغليف الأنابيب الفولاذية لأكثر من 15 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب للعديد من مشاريع البنية التحتية المحلية.