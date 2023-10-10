سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

شهد سعر الجنيه المصري ثباتاً مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في السوق المصرفية المصرية، حيث سجل أقل سعر له عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق المصرفية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار في نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ولامس سعره بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.