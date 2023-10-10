سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سعر الجنيه المصري ثباتاً مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في السوق المصرفية المصرية، حيث سجل أقل سعر له عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق المصرفية
حقق سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
وبنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي بنك قناة السويس سجل الدولار في نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
ولامس سعره بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
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