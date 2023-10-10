9 حيل عمليّة تُحافظ على نظافة فرشاة الشعر

MENAFN - Khaberni) خبرني - تندرج فرشاة الشعر ضمن الأدوات الشخصيّة التي نستعملها عدّة مرات يومياً، مما يُعرّضها للاتساخ بفعل تراكم الشعر المُتساقط، والغُبار، وقشرة الرأس، وبقايا مُستحضرات التصفيف. هذا ما يجعلها تحتاج إلى التنظيف بشكل دوري، فما هي أفضل الحيل التي يمكن اعتمادها في هذا المجال؟

يُشكّل تسريح الشعر بالفرشاة خطوة أساسيّة في روتين العناية التجميليّة، فهو يفكّ تشابك الشعر ويُعزّز لمعانه كما يعمل على تدليك فروة الرأس وتنشيط دورتها الدمويّة. ويُساعد تنظيف الفرشاة مرّة أسبوعياً في تخليصها من الأوساخ والبكتيريا المُتراكمة عليها كما يُحافظ على نظافة الشعر لفترة أطول.

1- التخلّص من الشعر العالق بالفرشاة: تُعتبر إزالة الشعر العالق بالفرشاة خطوة ضروريّة لتنظيفها. يكفي في هذه الحالة استعمال اليد أو الاستعانة بمشط لإزالة كل الشعر العالق بين شُعيرات الفرشاة أو مساميرها. يُنصح باعتماد هذه الخطوة مرة يومياً أو حتى بعد كل مرة نستعملها لتسريح الشعر.

2- الاستعانة بالخل الأبيض: لتنظيف وتعقيم الفرشاة، يُنصح بنقعها في محلول مؤلّف من الماء الساخن الذي يُضاف إليه كوب من الخل الأبيض بعد تسخينه في المايكروويف وبضع قطرات من زيت أساسي تفضّلونه. تُترك الفراشي في هذا المحلول من 15دقيقة إلى ساعة من الوقت، مما يُسهّل إزالة أي شوائب عالقة عليها. يساعد هذا المحلول على تعقيم الفرشاة وتليين وبرها، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة لا تناسب الفراشي المصنوعة من الخشب أو القصب.

3- استعمال بيكربونات الصوديوم: لاستعمال البيكربونات في هذا المجال، يكفي إضافة 4 ملاعق كبيرة منه إلى لتر من الماء الساخن، ثم نقع الفراشي والأمشاط بهذا المحلول طوال الليل على أن يتمّ شطفها في اليوم التالي بخليط يحتوي على كمّية مُماثلة من الماء والخل. يُساهم ذلك في تخليص الفراشي من الشوائب والأوساخ المُتراكمة عليها.

4- اعتماد الشامبو أو الصابون: يمكن للشامبو والصابون أن يعملا على تنظيف فرشاة الشعر، يكفي وضع القليل من أحدهما على فرشاة أسنان رطبة واستعمالها لتنظيف فرشاة الشعر، على أن يتمّ شطف فرشاة الشعر بعد ذلك جيداً بالماء الفاتر.

5- الاستعانة برغوة الحلاقة: تُساعد رغوة الحلاقة على تنظيف فرشاة الشعر، يكفي تطبيق القليل منها على الفرشاة ثم فركها بالأصابع أو بفرشاة أسنان قبل شطفها جيداً بالماء وتركها تجفّ في الهواء الطلق.

6- وضعها في الغسّالة: يمكن تنظيف فرشاة الشعر في الغسّالة بعد وضعها في كيس شبكيّ للغسيل. يُنصح في هذه الحالة باختيار برنامج غسيل يعتمد على المياه الفاترة، ووضع الفرشاة مع المناشف لحماية الأجزاء الداخليّة في الغسّالة من أي تلف. تناسب هذه الحيلة الفراشي المصنوعة من البلاستيك وهي لا تلائم الفراشي المصنوعة من الخشب أو من الوبر الطبيعي.

7- وضعها في الثلاجة: يُساعد تعقيم فرشاة الشعر بمحلول من الخل والماء ثم وضعها بكيس في الثلاجة في تخليصها من القمل في حال انتشاره عليها.

8- لتنظيف الفرشاة المصنوعة من الوبر الطبيعي: يتألف الوبر الطبيعي من الكيراتين الذي يُساهم في ترطيب الشعر، ولذلك يُنصح بتنظيف الفرشاة المصنوعة من هذا الوبر بمحلول الماء والصابون ثم شطفها جيداً بالماء قبل تركها تجفّ في الهواء الطلق.

9- لتنظيف فراشي الأطفال: يُنصح بتنظيف الفراشي المُستعملة للأطفال ببيكربونات الصوديوم أو بالخل الأبيض، فهي مواد طبيعيّة وغير ضارة. أما في حالة الفرشاة المصنوعة من الخشب، فيمكن الاكتفاء بترطيب وبرها فقط ثم تنظيفه بفرشاة أسنان عليها القليل من الخل الأبيض.