الولايات المتحدة تتيح تصدير معدات إلى مصانع الشرائح الإلكترونية الكورية الجنوبية في الصين

(MENAFN
) في تطور مهم، قررت الولايات المتحدة منح الموافقة على تصدير معدات إلى المرافق الكورية الجنوبية لتصنيع الشرائح الإلكترونية في الصين. تم الإعلان عن هذا القرار من قبل القصر الرئاسي في سيئول يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر، مما يشكل تطورًا حاسمًا يخفف من قلق كبير يعترض على صناعة الشرائح الإلكترونية الكبرى في كوريا الجنوبية.
كما تحمل هذه الخطوة تأثيرات كبيرة على الشركات التكنولوجية الكبرى مثل سامسونج ومنافستها الصغيرة، "اس كي هاينيكس". لقد عملت هذه الشركات بموجب استثناءات من القيود على التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة استهدافًا لقطاع الشرائح الإلكترونية الصيني المزدهر لمدة عام.
كذلك جاءت هذه القيود كجزء من استراتيجية أوسع من قبل واشنطن وحلفائها لتقييد وصول الصين إلى الأسواق الأساسية والتكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجال تصنيع الشرائح الإلكترونية. وقد دفعت هذه الإجراءات قلقًا من أن منتجات الصين قد تشكل مخاطر أمنية تتيح لبكين القيام بأنشطة تجسسية من خلال شبكاتها.
في حين فرضت الولايات المتحدة قيودًا في أكتوبر في البداية، ولا سيما على تصدير الشرائح الإلكترونية المستخدمة في العمليات الخارقة للحواسيب. بالإضافة إلى ذلك، زادت من شروط بيع المعدات المستخدمة في عملية تصنيع الشرائح الإلكترونية. ومع ذلك، فإن هذا القرار الأخير بالسماح بتصدير المعدات إلى مصانع الشرائح الإلكترونية الكورية الجنوبية في الصين يشير إلى تغيير في السياسة أو اعتراف بتعقيدات سلسلة التوريد في صناعة التكنولوجيا العالمية.
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