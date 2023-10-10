تظاهرات في نيويورك وكاليفورنيا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- شارك الآلاف، من أبناء الجالية الفلسطينية ونشطاء السلام ومناصري الحق الفلسطيني، في تظاهرات ووقفات حاشدة، نُظمت في ولاية نيويورك، ومينيابوليس، وكاليفورنيا، ونيوجيرسي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ودعا المتظاهرون إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال، ورددوا الهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات والصور التي تفضح جرائم الاحتلال.
كما نظمت جماعة ناطوري كارتا (اليهود المناهضين للصهيونية) مظاهرة مؤيدة لفلسطين.
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