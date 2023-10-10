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تظاهرات في نيويورك وكاليفورنيا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

10/10/2023 2:13:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- شارك الآلاف، من أبناء الجالية الفلسطينية ونشطاء السلام ومناصري الحق الفلسطيني، في تظاهرات ووقفات حاشدة، نُظمت في ولاية نيويورك، ومينيابوليس، وكاليفورنيا، ونيوجيرسي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ودعا المتظاهرون إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال، ورددوا الهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات والصور التي تفضح جرائم الاحتلال.

كما نظمت جماعة ناطوري كارتا (اليهود المناهضين للصهيونية) مظاهرة مؤيدة لفلسطين.

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