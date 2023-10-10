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استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث إثر غارة إسرائيلية استهدفت برجا سكنيا غرب مدينة غزة

10/10/2023 2:13:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-استشهد صحفيان، فجر اليوم الثلاثاء، وأصيب ثالث جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمكان عملهم في غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل، واستشهاد الزميل الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوبًا، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والزميل الصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر.

وأشارت
إلى أن الزميل الصحفي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، أصيب بجراح خطيرة ادخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي.

وتتعمد قوات الاحتلال منذ بداية عدوانها على القطاع استهداف الصحفيين الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد منهم، وذلك من أجل طمس حقيقة جرائمها المرتكبة ضد أبناء شعبنا.

وخلال الساعات الماضية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات.

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