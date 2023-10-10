استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث إثر غارة إسرائيلية استهدفت برجا سكنيا غرب مدينة غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-استشهد صحفيان، فجر اليوم الثلاثاء، وأصيب ثالث جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمكان عملهم في غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل، واستشهاد الزميل الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوبًا، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والزميل الصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر.
وأشارت
إلى أن الزميل الصحفي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، أصيب بجراح خطيرة ادخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي.
وتتعمد قوات الاحتلال منذ بداية عدوانها على القطاع استهداف الصحفيين الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد منهم، وذلك من أجل طمس حقيقة جرائمها المرتكبة ضد أبناء شعبنا.
وخلال الساعات الماضية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات.
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