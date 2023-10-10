900 قتيل إسرائيلي في حصيلة جديدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-ذكرت قناة 12 العبرية، مساء أمس الأثنين، عن ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين إثر هجوم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، إلى 900.
وبحسب القناة العبرية، فإن هناك نحو 3 آلاف جريح من بينهم حالات خطيرة وحرجة.
وأشارت إلى أن هذه الأعداد سجلت في مستوطنات غلاف غزة والمدن الإسرائيلية، وأن غالبيتهم قتلوا بفعل الهجوم المسلح، ومجموعة منهم قتلوا بفعل إطلاق الصواريخ.
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