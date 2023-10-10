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900 قتيل إسرائيلي في حصيلة جديدة

10/10/2023 2:13:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-ذكرت قناة 12 العبرية، مساء أمس الأثنين، عن ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين إثر هجوم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، إلى 900.


وبحسب القناة العبرية، فإن هناك نحو 3 آلاف جريح من بينهم حالات خطيرة وحرجة.


وأشارت إلى أن هذه الأعداد سجلت في مستوطنات غلاف غزة والمدن الإسرائيلية، وأن غالبيتهم قتلوا بفعل الهجوم المسلح، ومجموعة منهم قتلوا بفعل إطلاق الصواريخ.

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