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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

10/10/2023 2:13:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-استشهد الليلة الماضية، الشاب محمد ماجد حماد (20 عامًا)، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في مخيم العروب شما الخليل.


وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهيد حماد أصيب بالرصاص في الصدر.


وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 18 شهيدًا، بينهم ثلاثة أطفال.

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