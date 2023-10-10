استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-استشهد الليلة الماضية، الشاب محمد ماجد حماد (20 عامًا)، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في مخيم العروب شما الخليل.
وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهيد حماد أصيب بالرصاص في الصدر.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 18 شهيدًا، بينهم ثلاثة أطفال.
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