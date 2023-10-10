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الصحة الفلسطينية: 704 شهداء و3900 مصاب في غزة جراء قصف الاحتلال

10/10/2023 2:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصابا .


بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد النازحين في قطاع غزة منذ بداية النزاع إلى أكثر من 187,500 شخص، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.


وتستضيف الأونروا أكثر من 137,000 فلسطينيا في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الإقليم.


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