الصحة الفلسطينية: 704 شهداء و3900 مصاب في غزة جراء قصف الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصابا .
بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد النازحين في قطاع غزة منذ بداية النزاع إلى أكثر من 187,500 شخص، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتستضيف الأونروا أكثر من 137,000 فلسطينيا في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الإقليم.
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