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جيش الاحتلال: لم يعد هناك مسلحون فلسطينيون في منطقة غلاف غزة

10/10/2023 2:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال معطيات جديدة بشأن الحرب مع المقاومين الفلسطينيين بإعلان اليوم الثلاثاء أنه لم يعد هناك مسلحون فلسطينيون في منطقة غلاف غزة.


وأضاف الجيش الإسرائيلي بإنه لا مؤشر على وجود أنفاق تسلل عبر حدود غزة وإن القوات تلغم الأجزاء المخترقة من السياج الحدودي لغزة.


ولفت إنه أعاد فرض السيطرة على حدود غزة في الـ24 ساعة الماضية.

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