جيش الاحتلال: لم يعد هناك مسلحون فلسطينيون في منطقة غلاف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال معطيات جديدة بشأن الحرب مع المقاومين الفلسطينيين بإعلان اليوم الثلاثاء أنه لم يعد هناك مسلحون فلسطينيون في منطقة غلاف غزة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي بإنه لا مؤشر على وجود أنفاق تسلل عبر حدود غزة وإن القوات تلغم الأجزاء المخترقة من السياج الحدودي لغزة.
ولفت إنه أعاد فرض السيطرة على حدود غزة في الـ24 ساعة الماضية.
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