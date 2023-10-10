جيش الاحتلال يقصف نحو 200 هدف بغزة الليلة الماضية
التاريخ
10/10/2023 2:13:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته قصفت الليلة نحو 200 هدف في ضاحية الرمال بغزة وفي خان يونس.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي مستمر في حين أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصابا .
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