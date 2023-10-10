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النفط يتراجع مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات

10/10/2023 2:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة، مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار التصعيد في غزة.


ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فإنه قد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.


وقالت مصادر إن ميناء عسقلان الإسرائيلي ومرفأ النفط التابع له أغلقا في أعقاب الصراع.


وقال محللون إن الاضطرابات قد تدفع الولايات المتحدة إلى تشديد عقوباتها على إيران والإضرار بصادرات النفط الإيراني. سكاي نيوز


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