عملات الملاذ الآمن تتصاعد بسبب العنف في الشرق الأوسط

(MENAFN
) شهدت عملات الملاذ الآمن ، وهي الدولار الأمريكي والين الياباني ، ارتفاعا في القيمة يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر، مدفوعا بتصاعد العنف في الشرق الأوسط ، والذي أرسل موجات صادمة عبر الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تلقى الدولار الأمريكي دفعة كبيرة من تقرير الوظائف الأمريكي القوي، مما عزز موقفه.
كما تحمل الشيكل الإسرائيلي وطأة هذه التطورات، حيث شهد انخفاضا حادا بأكثر من ثلاثة في المئة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثماني سنوات، حيث تم تداوله عند 3.9880 مقابل الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية المبكرة. ومع ذلك، وسط ظروف تجارية متقلبة، تدخل البنك المركزي الإسرائيلي بالإعلان عن نيته بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية، وهي خطوة تهدف إلى استقرار الشيكل. وأدى ذلك إلى انتعاش جزئي في قيمة الشيكل، لكنه سجل انخفاضا بنحو 1.7 في المئة، ليستقر عند 3.9069 مقابل الدولار الأمريكي في المعاملات الأخيرة.
كذلك تضاءلت شهية المستثمرين للمخاطرة بشكل كبير في أعقاب الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين تابعين لحركة حماس الفلسطينية في بداية الأسبوع. وحدث هذا التصعيد بعد وقت قصير من شن المسلحين هجوما مفاجئا، مما أدى إلى أكثر أيام العنف دموية في إسرائيل في العقود الخمسة الماضية. زادت هذه الأحداث من المخاوف في الأسواق المالية العالمية ، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملجأ في عملات الملاذ الآمن التقليدية.
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