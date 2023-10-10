أسعار الذهب تزداد من توترات الشرق الأوسط وبيانات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
) تواصلت ارتفاعات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر، مستفيدة من المكاسب الحادة التي حققتها اليوم السابق. يُعزى هذا الارتفاع القوي في أسعار الذهب بشكل رئيسي إلى التصاعد في مستويات عدم اليقين في السوق نتيجة الصراع المستمر في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البيانات الحذرة التي أصدرها كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، المصرف المركزي للولايات المتحدة، والتي أثرت على قيمة الدولار وعوائد السندات، ما زاد من صعود هذا المعدن الثمين.
كما ارتفعت أسعار الذهب وحتى الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش، في عمليات البيع الفورية بنسبة 0.1 في المئة لتصل إلى 1862.80 دولار للأونصة، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها منذ 29 أيلول. بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكي بنسبة 0.7 في المئة لتصل إلى 1876.90 دولار.
كذلك شهد يوم الاثنين الماضي، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الذهب بنسبة تقدر بحوالي 1.6 في المئة، وهو أكبر ارتفاع يومي للذهب خلال 5 أشهر، وذلك نتيجة التصاعد الناجم عن التصادمات العسكرية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما زاد من الطلب على الأصول الآمنة بما في ذلك الذهب، في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.
في حين يُضيف الصراع المستمر في الشرق الأوسط طبقة إضافية من التقلبات للمستثمرين، مما يزيد من عدم اليقين بالفعل بينما يقتربون من موسم الأرباح الشركات وينتظرون البيانات الهامة بشأن التضخم في الولايات المتحدة المقررة للإصدار في وقت لاحق من الأسبوع.
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