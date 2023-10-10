عطل تقني يعطل شبكة تصفية الدفع عبر الإنترنت لبنوك يابانية

(MENAFN
) أعلنت جمعية المصارف اليابانية يوم الثلاثاء أن خللًا في نظام شبكة تصفية الدفع عبر الإنترنت قد أثر على عمليات التحويل المحلية في 11 مصرفا، بما في ذلك مصرف "ام يو اف جي" ومصرف أريزونا. هذا العطل غير المتكهن أثار مخاوف بشأن كفاءة وموثوقية أنظمة الدفع الرقمية في البلاد.
كما أكدت الجمعية أن المشكلة تكمن في جهاز الكمبيوتر الخاص بالنظام، ولكن السبب الدقيق لا يزال قيد البحث. يسلط هذا الحادث الضوء على الحاجة الحرجة إلى بنية تحتية قوية وموثوقة ضمن قطاع الخدمات المالية، خصوصًا مع استمرار التعاملات الرقمية في أدوار متزايدة في العمليات المصرفية الحديثة.
في حين يتعرض قطاع المصارف مع اعتماد العملاء والشركات بشكل متزايد على أنظمة الدفع عبر الإنترنت، لضغوط متزايدة لضمان أمان هذه المنصات واستمرار عملها بدون انقطاع. يعتبر هذا الحادث تذكيرًا بالضعف الذي يمكن أن ينشأ حتى في أكثر الشبكات المالية تقدمًا، مما يستدعي متابعة مستمرة واستجابة سريعة للأخطاء التقنية للحفاظ على ثقة العملاء وسير الخدمات المالية بسلاسة.
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