التضخم في الولايات المتحدة يتراجع بشكل ملحوظ في 2022

(MENAFN
) شهدت الولايات المتحدة في العام الماضي انخفاضاً ملحوظاً في معدل التضخم، يُرجع جزئياً إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة رداً على زيادة الطلب.
كما اقترح اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البيانات القادمة من مكتب إحصاءات العمل ستكشف يوم الخميس القادم عن زيادة في التضخم العام بنسبة 3.6 بالمئة في سبتمبر بالنسبة السنوية، وهذا سيشكل انخفاضاً طفيفًا في معدل التضخم العام، مقارنة بنسبة 3.7 بالمئة في آب.
كذلك تتوقع شركة باركليز أن يعود التراجع البسيط في التضخم إلى ارتفاع بطيء في أسعار الطاقة. أما بالنسبة للتضخم الأساسي الذي يستبعد القطاعات الأكثر تقلباً مثل الطعام والطاقة، فمن المرجح أن يظل معدل نموه شهريًا عند 0.3 بالمئة في سبتمبر، وهو نفس المعدل الذي سُجل في شهر آب.
في حين ستؤكد تكهنات السوق إذا ما تحقق هذا التباطؤ في التضخم، بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة بين 5 بالمئة و 5.25 بالمئة خلال اجتماعه القادم المقرر في نوفمبر. ومع ذلك، ينشأ عامل معقد من الارتفاع المفاجئ في قراءة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تم نشرها مؤخرًا.
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