مكاتب المحاماة الأمريكية تزيد أيام العمل في المكتب بالتزامن مع تباطؤ توظيف المحامين

(MENAFN
) مع تباطؤ سوق التوظيف في مجال القانون وتأثير العدم اليقين الاقتصادي على إغلاق الصفقات، يتجه عدد متزايد من مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة إلى تبني أسبوع عمل يشمل أربعة أيام في المكتب لموظفيها. كانت العديد من الشركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد فرضت مطلب العمل في المكتب لثلاثة أيام في الأسبوع مسبقًا، ولكن تباطؤ الأعمال خلال العام الماضي أدى إلى تغيير هذا النهج، حيث بدأت الشركات في دعوة موظفيها لقضاء المزيد من الوقت في المكتب.
كما أفادت وكالات توظيف المحامين أن هذا الاتجاه يظهر بشكل أكبر بشكل خاص في الشركات الأمريكية التي تمتلك فروعًا في المملكة المتحدة، حيث يكون التحفيز لزيادة الحضور في المكتب أكثر وضوحًا.
كذلك تتزامن هذه العودة إلى العمل في المكتب مع تراجع بعض الشركات عن جهود التوظيف أو حتى إلغاء بعض الوظائف، عقب موجة هائلة من توظيف المحامين الذين حصلوا للتو على تراخيصهم القانونية لممارسة المهنة، والذين يمكن أن تصل أرباحهم إلى مستويات مثيرة للإعجاب، حيث يمكن أن تصل رواتبهم إلى ما يصل إلى 179 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لما أفادت به موقع أخبار التحقق القانوني.
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