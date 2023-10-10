مجموعة البريد الصينية تحقق تقدماَ مستدامًا في الإيرادات والأرباح

(MENAFN
) شركة مجموعة البريد الصينية المحدودة، مقدمة الخدمات البريدية التابعة للحكومة، قد سجلت نتائج مالية مثيرة للإعجاب لأول ثمانية أشهر من هذا العام. وفقًا للبيانات التي نشرتها الشركة بمناسبة اليوم العالمي للبريد، شهدت إيراداتها زيادة كبيرة بنسبة 8.26 في المئة مقارنة بالعام السابق، ووصلت إلى مجموع قدره 564.57 مليار يوان، ما يعادل 78.64 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شهدت أرباح الشركة أيضًا نمواً كبيراً بنسبة 8.36 في المئة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت مجموعها 75.3 مليار يوان خلال فترة يناير-أغسطس.
كما أبرز الرئيس التنفيذي لمجموعة البريد الصينية، ليو آيلي، إنجازات الشركة، مشيرًا إلى أن تطورهم المستدام على مر السنين قد سمح لهم بإقامة شبكة توصيل عالمية قوية تضم 120 ألف شاحنة توصيل و42 طائرة شحن. هذا التحتية البنية الواسعة تضع مجموعة البريد الصينية في موقع رائد يمكنها من مواصلة توسيع نطاقها وخدماتها.
كذلك تركز مجموعة البريد الصينية فيما يتعلق بالمستقبل، على ربط المنتجات الزراعية بالسوق الوطنية، مستفيدةً من شبكتها ومواردها لخدمة القطاع الزراعي. هذه الخطوة الاستراتيجية تتماشى مع الجهود الأوسع لتعزيز صناعة الزراعة في الصين وضمان توزيع فعال للمنتجات الزراعية.
في حين من الجدير بالذكر أن مجموعة البريد الصينية المحدودة قد حصلت على تقدير على الساحة العالمية، حيث احتلت المرتبة 86 في قائمة "فورتشن" لأكبر 500 شركة عالمية. تؤكد هذه التصنيفات مدى التأثير والتأثير الكبيرين للشركة في المشهد التجاري العالمي، مما يعيد تأكيد مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة البريد والخدمات اللوجستية ويؤكد دورها المهم.
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