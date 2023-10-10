أودي الشرق الأوسط تعلن عن تعيين رينيه كونيبيرج في منصب المدير العام في معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر

(MENAFN
- Performance Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة (9 أكتوبر 2023): أعلنت أودي الشرق الأوسط عن تعيين رينيه كونيبيرج الذي يمتلك خبرة ومعرفة كبيرة في صناعة السيارات في منصب المدير العام من أجل الارتقاء بمكانة العلامة التجارية في سوق الشرق الأوسط الذي يشهد منافسة كبيرة. وشارك رينيه في معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر مندوباً عن أودي الشرق الأوسط لأول مرة، حيث كشف عن سيارة Q8 SUV الجديدة للمرة الأولى على مستوى العالم، واستعرض النجاحات التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2023 والرؤية المستقبلية للعلامة التجارية. كما ناقش رينيه مستقبل العلامة التجارية في المنطقة مع الشركاء الإقليميين.
ونظّم فريق أودي مؤتمراً للمستثمرين على هامش معرض جنيف الدولي للسيارات الذي أقيم مؤخراً في قطر. وشارك أندريه كونسبروك، نائب رئيس المبيعات الخارجية في مجموعة أودي إيه جي في المؤتمر الذي حضره كونيبيرج مندوباً عن أودي الشرق الأوسط حيث التقى بالمستثمرين لأول مرة بعد توليه منصب المدير العام في المنطقة. وشارك المستثمرون في المؤتمر لمناقشة مستقبل العلامة التجارية، حيث تحدث كونسبروك عن استراتيجيات أودي وخططها العالمية فيما ركز رينيه على خطط النمو المستقبلية للعلامة التجارية في المنطقة.
نبذةٌ عن رينيه كونيبيرج
يمتلك رينيه كونيبيرج مسيرة مهنية مهمة تولى خلالها العديد من المناصب في صناعة السيارات. وبفضل سجله الحافل بالنجاح وقدرته على فهم آليات السوق، يستعد كونيبيرج للإشراف على مبادرات أودي الاستراتيجية في الشرق الأوسط مع التركيز على التطورات التي تشهدها السيارات الكهربائية ومستقبل التنقل.
انضم كونيبيرج إلى شركة أودي في عام 2000 وأدى دوراً كبيراً في تطوير استراتيجية المبيعات والتوزيع في أوروبا بما يتماشى مع التغيرات القانونية والاقتصادية. وبفضل شغفه بالابتكار وقدرته على التكيف مع مختلف ظروف العمل، قدّم كونيبيرج العديد من الحلول المبتكرة حيث ساهم في تعزيز استراتيجية مبيعات سيارات أودي ضمن مجموعة فولكس واجن وقدّم مساهمات كبيرة خلال توليه منصب مدير المبيعات لدول الخليج في أودي الشرق الأوسط.
وأثبت رينيه كونيبيرج تميزه وتفانيه من خلال قيادته للتحولات الكبيرة في الشركة، حيث وضع استراتيجية شاملة لمبيعات الشركة في المنطقة أثناء توليه منصب رئيس مبيعات الشركات وكبار الشخصيات في أودي الشرق الأوسط عام 2007 وعقد شراكات أساسية وساهم في تعزيز حضور أودي في القطاعات الرئيسية.
ولا تقتصر خبرة رينيه على منطقة الشرق الأوسط فحسب، حيث تولى مناصب مهمة في عدة مناطق مثل مدير العمليات التجارية في أودي الصين عندما كان مسؤولاً عن تسويق العلامة التجارية وتأسيس أول صالة عرض رقمية في آسيا: "مدينة أودي". كما أشرف كونيبيرج على استيراد سيارات أودي وفولكس واجن وبينتلي ولامبورغيني في كوريا، مما أدى إلى تعزيز أرباح أودي فولكس واجن كوريا بعد الأزمة التي واجهتها وساهم في تحسين أعمال الشركة بالاعتماد على الاستراتيجية المتماسكة التي تتبعها العلامة التجارية.
وباعتباره المدير العام لأودي الشرق الأوسط، سيؤدي رينيه دوراً رئيسياً في تنمية أعمال أودي وتعزيز تجربة العملاء والعلامة التجارية ومواصلة تطوير السيارات الكهربائية في المنطقة بفضل رؤيته وخبرته. كما سيسهم في تعزيز التزام أودي بتوفير حلول التنقل المبتكرة للعملاء المميزين في المنطقة من خلال التركيز على تنفيذ الاستراتيجيات العالمية بما يتماشى مع ظروف المنطقة من خلال التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء.
وقال رينيه كونيبيرج: "تسعدني العودة إلى أودي الشرق الأوسط والمساهمة في الارتقاء بمكانة العلامة التجارية التي تتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح والتحول بالاعتماد على الخبرات العالمية لدفع عجلة النمو في المنطقة. وأتطلع إلى تعزيز إمكانات العلامة التجارية وفتح آفاق جديدة لها بعد أن شهدت أعمالها تطوراً ملحوظاً، حيث يعتبر الشرق الأوسط من الأسواق سريعة النمو. كما أتطلع إلى قيادة أودي إلى تحقيق الازدهار المستدام بالاعتماد على خبرتي في أسواق أودي في بقية المناطق وعملي السابق في الشرق الأوسط. وأركز مع فريق أودي بأكمله على بناء مستقبل مشرق للشركة في سوق الشرق الأوسط المزدهر".
استقبلت أودي الشرق الأوسط رينيه بحماس كبير، حيث تدرك الشركة أنه سيسهم في تحقيق أهدافها التي تركز على الابتكار والاستدامة والارتقاء بتجربة العملاء.
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