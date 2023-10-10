البيت الأبيض: لا نيّة لإرسال جنود أميركيين لدعم إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن البيت الأبيض مساء أمس الاثنين أنّ لا نيّة لدى الولايات المتّحدة "لنشر جنود أميركيين على الأرض" لدعم إسرائيل.
ونقلت واشنطن بوست، عن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قوله في تصريح صحفي "ليست هناك أيّ نيّة لنشر جنود أميركيين على الأرض"، مضيفاً أنّ الرئيس جو بايدن "سيحرص دائماً على أنّنا نحمي مصالح أمننا القومي وندافع عنها".
بترا
MENAFN10102023000208011052ID1107217232
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.