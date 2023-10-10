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الرئيس الفنزويلي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين

10/10/2023 1:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحقّ الشعب الفلسطيني.


وقال مادورو في تصريح له، إنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بياناً، قرأناه بعناية، بياناً تحذيرياً وتنبيهياً من الإبادة الجماعية التي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة".


وأضاف الرئيس الفنزويلي "سبق لنا وأن شهدنا في الماضي مذابح، ومجازر وحشية، بحقّ الشعب الفلسطيني"، معتبراً أنّ الفلسطينيين يتعرّضون لنظام "فصل عنصري جديد".


وتابع: "نطالب بوقف إطلاق النار، ونطالب باحترام قرارات الأمم المتحدة، وباحترام حقوق الشعوب، وببدء مفاوضات سلام فوراً ليستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام".


وأضاف الرئيس الفنزويلي، "أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني وأدافع عن السلام".


روسيا اليوم


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