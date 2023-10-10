Tuesday, 10 October 2023 09:30 GMT

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

10/10/2023 1:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية فلسطينيين من محافظة نابلس.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وداهمت منزلين، واعتقلت المواطن رائد الدبيك والد الشهيد محمد، كما اعتقلت توفيق النجار من حارة الياسمينة، ويوسف عمار حجازي من منطقة المخفية، والفلسطيني عمر أبو مهيوب من مخيم بلاطة.

وفا


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