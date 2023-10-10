الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية فلسطينيين من محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وداهمت منزلين، واعتقلت المواطن رائد الدبيك والد الشهيد محمد، كما اعتقلت توفيق النجار من حارة الياسمينة، ويوسف عمار حجازي من منطقة المخفية، والفلسطيني عمر أبو مهيوب من مخيم بلاطة.
وفا
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