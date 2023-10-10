الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وداهمت منزلين، واعتقلت المواطن رائد الدبيك والد الشهيد محمد، كما اعتقلت توفيق النجار من حارة الياسمينة، ويوسف عمار حجازي من منطقة المخفية، والفلسطيني عمر أبو مهيوب من مخيم بلاطة.

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