Tuesday, 10 October 2023 09:29 GMT

السير تهيب بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة

10/10/2023 1:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أهابت ادارة السير السائقين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر الشديد أثناء القيادة على الطرقات اثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة بين الحين والآخر وتشكل خطر الانزلاقات .


وأضافت في منشور لها عبر فيسبوك "راجين من السائقين الانتباه الشديد وترك مسافة أمان كافية بين المركبات حفاظاً على السلامة العامة ."


MENAFN10102023000208011052ID1107217228

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث