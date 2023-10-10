السير تهيب بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة

السير تهيب بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة
التاريخ
10/10/2023 1:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أهابت ادارة السير السائقين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر الشديد أثناء القيادة على الطرقات اثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة بين الحين والآخر وتشكل خطر الانزلاقات .
وأضافت في منشور لها عبر فيسبوك "راجين من السائقين الانتباه الشديد وترك مسافة أمان كافية بين المركبات حفاظاً على السلامة العامة ."
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