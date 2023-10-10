مصادر: أرامكو تزود مصافي بشمال آسيا بكميات التعاقد الكاملة من النفط في نوفمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن شركة أرامكو السعودية أخطرت ما لا يقل عن أربعة مشترين من شمال آسيا بأنها ستورد الكميات التعاقدية الكاملة من النفط الخام في نوفمبر .
وأكدت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي أنها ستلتزم بخفض إمدادات النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023.
وقالت المصادر التجارية إن شركات التكرير في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام السعودي، أبقت على أحجام الإنتاج المقررة ثابتة في نوفمبر تشرين الثاني، عند نحو 47 مليون برميل، مقارنة بقرابة 50 مليونا في الشهر السابق.
وقال مصدر "العرض والطلب على النفط السعودي مستقر على ما يبدو في هذه اللحظة على الرغم من ارتفاع الأسعار".
ورفعت أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرائد لعملائها الآسيويين في نوفمبر تشرين الثاني للشهر الخامس إلى أعلى مستوى له هذا العام.
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