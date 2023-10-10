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مصادر: أرامكو تزود مصافي بشمال آسيا بكميات التعاقد الكاملة من النفط في نوفمبر

10/10/2023 1:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن شركة أرامكو السعودية أخطرت ما لا يقل عن أربعة مشترين من شمال آسيا بأنها ستورد الكميات التعاقدية الكاملة من النفط الخام في نوفمبر .

وأكدت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي أنها ستلتزم بخفض إمدادات النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وقالت المصادر التجارية إن شركات التكرير في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام السعودي، أبقت على أحجام الإنتاج المقررة ثابتة في نوفمبر تشرين الثاني، عند نحو 47 مليون برميل، مقارنة بقرابة 50 مليونا في الشهر السابق.

وقال مصدر "العرض والطلب على النفط السعودي مستقر على ما يبدو في هذه اللحظة على الرغم من ارتفاع الأسعار".

ورفعت أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرائد لعملائها الآسيويين في نوفمبر تشرين الثاني للشهر الخامس إلى أعلى مستوى له هذا العام.

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