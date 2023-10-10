لا تتضمن قوات برية.. سي إن إن تكشف ما عرضته أمريكا على إسرائيل لإنقاذ الرهائن من حماس

قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة "سي إن إن"، إن بلاده عرضت على إسرائيل التخطيط للقيام بعمليات خاصة وكذلك الدعم الاستخباراتي كجزء من الجهود المبذولة لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وأضاف المسؤول أن هذا الدعم "لن يشمل وجود قوات أمريكية على الأرض في إسرائيل، وبدلا من ذلك، ستأتي المساعدة في شكل معلومات استخباراتية ومراقبة واستطلاع".

وتابع المسؤول الأمريكي أن الدعم "سيشمل المساعدة من القيادة المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، بالإضافة إلى قيادة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC)، وهي القيادة داخل الجيش التي تطور تكتيكات وخطط العمليات الخاصة".

وذكر المسؤول أن الموضوع طرح أيضا خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد ذلك، وجه أوستن فريق قيادة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC) إلى تقديم الدعم الاستخباراتي للجيش الإسرائيلي.

وكذلك قال مصدر، لـ"سي إن إن"، إنه سيتم نشر خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) المدربين على تدابير الاستجابة للأزمات في إسرائيل لتقديم المساعدة لقوات الأمن الإسرائيلية التي تعمل على تحديد أماكن الرهائن.

ولم تعلن إسرائيل علنا عن عدد الرهائن الذين تم احتجازهم في هجوم "حماس" المفاجئ عبر الحدود من غزة، لكن المسؤولين الإسرائيليين أقروا بأن العدد كبير.

وتسعى السلطات الأمريكية جاهدة لتحديد عدد الأمريكيين الذين قتلوا أو أخذوا كرهائن.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة" سي إن إن" : "لم نر أي أرقام ثابتة لأنها متغيرة للغاية، والعديد منهم يحملون جنسية مزدوجة، وأعتقد أنه عندما تهدأ الأوضاع سيكون العدد كبيرا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الاثنين، أن "هناك الآن ما لا يقل عن 11 مواطنا أمريكيا تأكد مقتلهم في إسرائيل".

وأضاف بايدن، في بيان، أنه "من المحتمل" أن يكون مواطنون أمريكيون من بين الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس"، وتابع أن إدارته "تعمل مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن كل جانب من جوانب أزمة الرهائن"، وأشار إلى أن هناك مواطنين أمريكيين "لا يزال مصيرهم مجهولا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمذيعة" سي إن إن " دانا باش في برنامج“حالة الاتحاد” يوم الأحد إن الولايات المتحدة "تعمل على التحقق من التقارير عن الأمريكيين المفقودين والقتلى"، وقال وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إن الأمريكيين من بين الرهائن المحتجزين في غزة.

وحسبما قال مسؤول أمريكي كبير وشخص آخر مطلع على الأمور ،تجري قطر محادثات مع "حماس" بشأن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة داخل غزة، وتقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع القطريين حيث يلعبون دورا رئيسيا في الوساطة مع "حماس".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي

إن حكومة بلاده لا "تفكر بجدية" في الإخلاء الطارئ للمواطنين الأمريكيين في إسرائيل.

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