4 أضرار محتملة لفاكهة القشطة.. قد لا تعرفوها

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحظى فاكهة القشطة بشعبية كبيرة، وذلك بسبب طعمها اللذيذ وفوائدها الصحية، حيث أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.

ومع ذلك يجب أن نذكر أن هناك بعض الأضرار المحتملة للإفراط في تناول فاكهة القشطة والتي سنذكرها لكم في هذا المقال.

1- الحساسية: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه فاكهة القشطة، وتظهر أعراض الحساسية عادةً في شكل طفح جلدي وحكة واحمرار وتورم الجلد.

2- السعرات الحرارية: تحتوي فاكهة القشطة على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، وبالتالي فهي غنية بالسعرات الحرارية، لهذا وإن كنتم تتناولون كميات كبيرة منها فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الوزن.

3- تأثير الألياف: عند تناول كميات كبيرة من فاكهة القشطة فإنكم قد تواجهون بعض المشاكل الهضمية، مثل الإسهال أو الانتفاخ، ويرجع ذلك لاحتواءها على نسبة عالية من الألياف، وهذا ما يتسبّب بتهيّج المعدة.

4- التفاعل مع الأدوية: قد يؤثر استهلاك فاكهة القشطة على بعض الأدوية، مثلاً يمكن أن تتفاعل فاكهة القشطة مع العقاقير المضادة للتخثر كالوارفارين وتزيد من خطر النزيف.