4 أضرار محتملة لفاكهة القشطة.. قد لا تعرفوها

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- Khaberni) خبرني - تحظى فاكهة القشطة بشعبية كبيرة، وذلك بسبب طعمها اللذيذ وفوائدها الصحية، حيث أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.
ومع ذلك يجب أن نذكر أن هناك بعض الأضرار المحتملة للإفراط في تناول فاكهة القشطة والتي سنذكرها لكم في هذا المقال.
1- الحساسية: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه فاكهة القشطة، وتظهر أعراض الحساسية عادةً في شكل طفح جلدي وحكة واحمرار وتورم الجلد.
2- السعرات الحرارية: تحتوي فاكهة القشطة على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، وبالتالي فهي غنية بالسعرات الحرارية، لهذا وإن كنتم تتناولون كميات كبيرة منها فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الوزن.
3- تأثير الألياف: عند تناول كميات كبيرة من فاكهة القشطة فإنكم قد تواجهون بعض المشاكل الهضمية، مثل الإسهال أو الانتفاخ، ويرجع ذلك لاحتواءها على نسبة عالية من الألياف، وهذا ما يتسبّب بتهيّج المعدة.
4- التفاعل مع الأدوية: قد يؤثر استهلاك فاكهة القشطة على بعض الأدوية، مثلاً يمكن أن تتفاعل فاكهة القشطة مع العقاقير المضادة للتخثر كالوارفارين وتزيد من خطر النزيف.
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