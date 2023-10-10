الأرصاد .. موعد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، والأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة في ساعات الصباح قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد احياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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