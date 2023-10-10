Tuesday, 10 October 2023 09:29 GMT

الأرصاد .. موعد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي

10/10/2023 12:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، والأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة في ساعات الصباح قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد احياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


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