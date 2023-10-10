مقتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم في مواجهة على الحدود اللبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الجيش الإسرائيلي مقتل نائب قائد اللواء 300 اللفتنانت كولونيل عليم سعد خلال غارة سابقة على نقطة مراقبة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية أعلن مقامون فلسطينيون من حركة الجهاد في لبنان مسؤوليتهم عنها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "قتلت عددا من المقاومين الذين اجتازوا باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية"، دون أن يحدد عددا.
وأضاف البيان أن المروحيات العسكرية "تشن غارات في المنطقة حاليا".
وقال مصدر أمني في لبنان ومصدر في منطقة الحدود اللبنانية إن مجموعة من الرجال اقتربت من الحدود وأطلق أحدهم النار على نقطة مراقبة إسرائيلية.
سكاي نيوز
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