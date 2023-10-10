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مقتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم في مواجهة على الحدود اللبنانية

10/10/2023 12:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الجيش الإسرائيلي مقتل نائب قائد اللواء 300 اللفتنانت كولونيل عليم سعد خلال غارة سابقة على نقطة مراقبة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية أعلن مقامون فلسطينيون من حركة الجهاد في لبنان مسؤوليتهم عنها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "قتلت عددا من المقاومين الذين اجتازوا باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية"، دون أن يحدد عددا.
وأضاف البيان أن المروحيات العسكرية "تشن غارات في المنطقة حاليا".


وقال مصدر أمني في لبنان ومصدر في منطقة الحدود اللبنانية إن مجموعة من الرجال اقتربت من الحدود وأطلق أحدهم النار على نقطة مراقبة إسرائيلية.

سكاي نيوز


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