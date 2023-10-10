الاحتلال يعثر على جثث 108 إسرائيليين في مستوطنة بئيري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 العبرية إنه تم العثور مساء أمس، على جثث 108 إسرائيلي، بمستوطنة بئيري بغلاف غزة.
ونقلت القناة عن منظمة تحديد ضحايا الكوارث قولها:" إنه تم العثور على الجثث بمستوطنة بئيري، بعد مقتلهم على يد مقاومين فلسطينيين تمكنوا من الوصول إلى المستوطنة".
وتقع مستوطنة "بئيري" شمال غرب صحراء النقب بالقرب من الحدود الشرقية مع قطاع غزة، ضمن اختصاص المجلس الإقليمي أشكول.
وتعد "بئيري" واحدة من عدة 16 موقعا تمكنت كتائب القسام من الوصول إليها مع انطلاق معركة طوفان الأقصى.
صفا
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