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الاحتلال يعثر على جثث 108 إسرائيليين في مستوطنة بئيري

10/10/2023 12:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 العبرية إنه تم العثور مساء أمس، على جثث 108 إسرائيلي، بمستوطنة بئيري بغلاف غزة.


ونقلت القناة عن منظمة تحديد ضحايا الكوارث قولها:" إنه تم العثور على الجثث بمستوطنة بئيري، بعد مقتلهم على يد مقاومين فلسطينيين تمكنوا من الوصول إلى المستوطنة".


وتقع مستوطنة "بئيري" شمال غرب صحراء النقب بالقرب من الحدود الشرقية مع قطاع غزة، ضمن اختصاص المجلس الإقليمي أشكول.


وتعد "بئيري" واحدة من عدة 16 موقعا تمكنت كتائب القسام من الوصول إليها مع انطلاق معركة طوفان الأقصى.

صفا


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