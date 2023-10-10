طوفان الأقصى لليوم الرابع والقصف مستمر على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الرابع، الثلاثاء، لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالت مصادر إن القصف الإسرائيلي مستمر على مناطق في غزة منذ الصباح الباكر.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بوجود غارات إسرائيلية جديدة وعنيفة على غزة صباح الثلاثاء، وذكر أن زوارق بحرية إسرائيلية جددت أيضا قصفها على ساحل مدينة غزة.



وكان التلفزيون الفلسطيني ذكر في وقت سابق أن غارة إسرائيلية استهدفت برج حجي الذي يضم عددا من المكاتب الإعلامية وأن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء الغارة.