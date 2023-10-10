طوفان الأقصى لليوم الرابع والقصف مستمر على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الرابع، الثلاثاء، لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت مصادر إن القصف الإسرائيلي مستمر على مناطق في غزة منذ الصباح الباكر.
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بوجود غارات إسرائيلية جديدة وعنيفة على غزة صباح الثلاثاء، وذكر أن زوارق بحرية إسرائيلية جددت أيضا قصفها على ساحل مدينة غزة.
وكان التلفزيون الفلسطيني ذكر في وقت سابق أن غارة إسرائيلية استهدفت برج حجي الذي يضم عددا من المكاتب الإعلامية وأن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء الغارة.
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