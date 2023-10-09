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رئيس مركز الأمن السيبراني تبادل الأفكار والممارسات الجيدة لمكافحة التهديدات السيبرانية المتنامية

10/9/2023 11:42:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد م.محمد بوعركي أهمية مشاركة الكويت في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني في أبوظبي باعتباره فرصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الدول والمؤسسات في المجال ذاته، كما أن من شأن مثل هذه المشاركات رفع تصنيف الكويت العالمي على المؤشر السيبراني.
وقال بوعركي لـ «كونا»، خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي، إن المركز الوطني الكويتي يتطلع إلى التعاون مع الدول بشأن تبادل الأفكار والممارسات الجيدة لمكافحة التهديدات السيبرانية المتنامية، علاوة على أن هذه المشاركة من شأنها منح المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت فرصة تصنيفه في المؤشر العالمي «سايبر إندكس».
وأشار إلى أهمية الحدث الذي يجمع العديد من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول تحت منصة واحدة لمناقشة التحديات التي تواجهها الدول علاوة على فضل إقامة الجلسات الحوارية لمناقشة استراتيجيات وسبل تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي والدولي.
وذكر أن فعاليات الأسبوع تتطرق إلى مختلف القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني منها التهديدات الحالية والمستقبلية وسبل مكافحة الهجمات السيبرانية وصولا إلى إيجاد آلية مشتركة مع الدول لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.
ولفت إلى أهمية تعزيز مفهوم الأمن السيبراني على مستوى الأفراد والدول من خلال التوعية بحفظ البيانات الشخصية والصور والملفات والفيديوهات والحسابات الشخصية وكلمات المرور والحسابات البنكية وعلى مستوى الدولة في حماية أمنها الإلكتروني وحماية الأنظمة المالية والاقتصادية من الهجمات الإلكترونية والقرصنة.

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