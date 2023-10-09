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وزير الكهرباء يدعو قطاعات الوزارة للتركيز على رؤيتها الجديدة الخاصة بالمشاريع الإنتاجية

10/9/2023 11:42:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جميع قطاعات الوزارة للتركيز على الرؤية الجديدة للوزارة والتعاون في تطبيقها وبالأخص فيما يتعلق بالمشاريع الإنتاجية للطاقة الكهربائية والمياه لما لها من أهمية في تأمين الخدمات لجميع المستفيدين.
جاء ذلك في تصريح للوزير نقله بيان صحافي صادر عن الوزارة عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط استعرض خلاله مستجدات الخطة الإنمائية مع قياديي الوزارة ومناقشة خطة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه وإيجاد الحلول لها.
وأوضح البيان أن خطة الوزارة تتركز على إنشاء محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه من خلال أنظمة الإنتاج التقليدية والطاقة المتجددة ومناقشة تطبيق نظام المزود المستقل IPP في مشاريع المحطات الجديدة.
وأفاد بأن الخطة تتضمن كذلك تطوير الشبكات الكهربائية والمائية وتطوير أنظمة التحكم للشبكة الكهربائية ومناقشة تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وذلك من خلال استكمال منظومة العدادات الذكية للكهرباء والمياه.
وبين أن الاجتماع ناقش أيضا برنامج عمل الحكومة 2023-2027 بعنوان «تعديل المسار ـ اقتصاد منتج ورفاه مستدام» الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة بمختلف سعاتها الإنتاجية، حيث تم عرض المشاريع الخاصة بخطة عمل الحكومة وآخر المستجدات الخاصة بها.

MENAFN09102023000130011022ID1107216956

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