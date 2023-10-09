مساجد الكويت التزمت بتعليمات الأوقاف بالقنوت في الصلوات الجهرية نصرة للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
التزمت مختلف مساجد البلاد بتعليمات وزارة الأوقاف بالقنوت في الصلوات الجهرية نصرة لإخواننا في فلسطين.
ولهجت الألسن بالدعاء في مختلف المساجد خلال صلاتي المغرب والعشاء نصرة لأهل فلسطين والمسجد الأقصى عامة ولأهل غزة خاصة قائلين «اللهم انصر من نصر أهل فلسطين واخذل من خذلهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم».
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