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مساجد الكويت التزمت بتعليمات الأوقاف بالقنوت في الصلوات الجهرية نصرة للشعب الفلسطيني

10/9/2023 11:42:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
التزمت مختلف مساجد البلاد بتعليمات وزارة الأوقاف بالقنوت في الصلوات الجهرية نصرة لإخواننا في فلسطين.
ولهجت الألسن بالدعاء في مختلف المساجد خلال صلاتي المغرب والعشاء نصرة لأهل فلسطين والمسجد الأقصى عامة ولأهل غزة خاصة قائلين «اللهم انصر من نصر أهل فلسطين واخذل من خذلهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم».

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