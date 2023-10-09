Tuesday, 10 October 2023 09:28 GMT

متحف الفضاء خسوف جزئي للقمر يشاهد في سماء الكويت 28 الجاري

10/9/2023 11:42:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، ان سماء الكويت ستشهد خسوفا جزئيا مع اكتمال البدر يوم السبت 28 الجاري.
وقال المشرف العام عن المتاحف ومتحف الفضاء في المركز خالد الجمعان لـ «كونا»، إن ظل الأرض يحجب 6% من قرص القمر عند ذروته ويمكن رؤية هذا الخسوف في أوروبا وآسيا وافريقيا وغرب استراليا، مبينا أن الخسوف يستغرق ساعة و17 دقيقة.
وأضاف أن هذا الخسوف هو الثاني والأخير لهذا العام، مشيرا الى أن الخسوف القادم للقمر سيكون في 18 سبتمبر 2024.
وأوضح أن الخسوف سيبدأ بمرحلة شبه الظل ثم يصبح خسوفا مبينا أن مرحلة شبه الظل هي التراجع في إضاءة القمر دون أن يخسف القمر، وتبدأ هذه المرحلة بتمام الساعة 9.01 مساء، ثم تبدأ مرحلة الخسوف الجزئي في تمام الساعة 10.35 مساء، وتكون ذروته الساعة 11.14 مساء وتنتهي في 11.52 مساء.
وأفاد الجمعان بأن هناك ثلاثة أنواع من الخسوف الأول هو الكلي، وذلك عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض فينخسف قرص القمر، ما يؤدي إلى فقدان رؤيته نهائيا في منتصف الليل خصوصا بالمناطق الصحراوية.
وبين أن النوع الثاني هو الخسوف الجزئي ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض فينخسف جزء من قرص القمر، أما الثالث فهو خسوف شبه الظل ويحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط فيصبح ضوء القمر باهتا من دون أن ينخسف.
وذكر أن متحف الفضاء سيقوم بتوثيق الظاهرة ضمن خطته في عمل أرشيف علمي فلكي لجميع الظواهر بسماء الكويت.

MENAFN09102023000130011022ID1107216954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث