رئيس المجلس الأعلى للقضاء شارك في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون

رئيس المجلس الأعلى للقضاء شارك في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون
التاريخ
10/9/2023 11:42:53 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) اسامة ابو السعود
شارك المستشار د. عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
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