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رئيس المجلس الأعلى للقضاء شارك في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون

10/9/2023 11:42:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اسامة ابو السعود
شارك المستشار د. عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

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