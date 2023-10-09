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السكنية 91096 طلبا إسكانيا خلال سبتمبر

10/9/2023 11:42:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أظهر تقرير شهري صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر سبتمبر 2023، ان عدد الطلبات القائمة بلغ 91096 طلبا خلال هذا الشهر وعدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة بلغ 1060 طلبا وتم انجاز 22581 معاملة عبر تطبيق سهل.
وحسب التقرير فإن «السكنية» أنجزت 137 معاملة عبر موقعها الإلكتروني.
وعن المشاريع الاسكانية قيد التوزيع في جنوب مدينة سعد العبدالله جاء في التقرير انه بلغ عدد الوحدات السكنية 24 ألفا و509 وحدات وبلغ عدد القسائم الاسكانية 22 ألفا و153 قسيمة وبلغ عدد المنتجات الإسكانية 2356 منتجا.
وعن المخصصين لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006 فقد بلغ اجمالي عدد المخصصين 6992 مواطنين، كما بلغ عدد اجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر 538 وحدة وبلغ اجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع 9413 وحدة.
وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية والوحدات السكنية» فقد ذكر التقرير ان في شرق صباح الأحمد السكنية 1184 بيتا منها في العقد الاول 587 بيتا، نسبة الانجاز التعاقدية لها 64.2% ونسبة الانجاز الفعلية 58.73%، وفيما يخص العقد الثاني 597 بيتا نسبة الانجاز التعاقدية له 65.18% ونسبة الانجاز الفعلية 49.99%.
وعن العمارات في مدينة صباح الأحمد السكنية 1110 شقق تم الانتهاء من انجاز المشروع.
وفي توسعة الوفرة 53 قسيمة صناعية نسبة الانجاز التعاقدية لها 23.21% ونسبة الانجاز الفعلية 28.47%.
وفي مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية للطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار تم الانتهاء من التجهيزات الموقعية والمباشرة بتنفيذ الاعمال ونسبة الانجاز الفعلية 0.44%.
ووفق التقرير بلغ عدد المباني العامة تحت التنفيذ 53 مبنى منها 3 مبان في المطلاع وفي شرق صباح الأحمد السكنية 16 مبنى وجنوب عبدالله المبارك 31 مبنى وتوسعة الوفرة 3 مبان.
وعن عدد المناقصات الانشائية والخدمات التي تم طرحها 2 مناقصة احداهما لإنارة الضواحي N8 وN7 في مشروع المطلاع، ومناقصة إنارة الضواحي N11 وN10 وN9 في مشروع المطلاع.
وبلغ عدد العقود الإنشائية والخدمات التي تم توقيعها عقدين لطبقة الأسفلت السطحية للوفرة ومقسم هاتف ومكتب بريد رئيسي في المطلاع.
وعن شهادات لمن يهمه الأمر لإصدار اذونات البناء، ففي مدينة المطلاع N12 وN5 بلغ عدد الشهادات للقسائم المسلمة 26845 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 28228 شهادة وفي جنوب عبدالله المبارك بلغ عدد الشهادات للقسائم المسلمة 3227 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 3260 شهادة وفي خيطان للقسائم المسلمة 1367 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 1448 شهادة.

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