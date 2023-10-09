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الرشيدي إنجاز دليل التخصصات ومشروع المنتديات للمهندسين الخليجيين

10/9/2023 11:42:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية المهندسين الكويتية دعمها لجهود الاتحاد الهندسي الخليجي للارتقاء بنظم المهنة والعمل على توحيدها في دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المتابعة للمجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي المنعقد في الدوحة بدولة قطر الشقيقة بمشاركة ممثل الجمعية م.ناصر الرشيدي.
وقال الرشيدي: إن الجمعية أيدت ودعمت المواقف التي عرضت في المجلس الأعلى وفي مقدمتها مشروع دليل التخصصات الهندسية الخليجية، ومشروع المنتديات الدورية للمهندسين الخليجيين، وتابعنا أيضا وبكل اعتزاز استكمال إجراءات الأخوة في دبي لاستضافة الملتقى الهندسي الخليجي السادس والعشرين، والذي سيعقد في فبراير المقبل.
وأكد الرشيدي أن المهندسين في الكويت أبدوا دعمهم أيضا لاستضافة الأشقاء في مملكة البحرين للملتقى السابع والعشرين وتحديد مواضيع وجداول انعقاده، معربا عن الأمل بمزيد من اللقاءات المثمرة مع الأشقاء المهندسين في دول الخليج العربي.

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