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تقويم الطفل نظم دمج ذوي صعوبات التعلم

10/9/2023 11:42:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مركز تقويم وتعليم الطفل محاضرة عامة بعنوان «دمج ذوي صعوبات التعلم المحددة في التعليم العام» قدمها الخبير في عسر القراءة واضطرابات التواصل والنمو اللغوي البروفيسور إسماعيل العيس في شهر سبتمبر الماضي.
وقدم العيس خلال المحاضرة العامة عرضا مفصلا وموجزا للعناصر الأساسية المطلوبة في عملية دمج ذوي صعوبات التعلم المحددة في التعليم العام، والتي تتعلق بشكل خاص بالبيئة التعليمية داخل الفصل الدراسي أي كل ما يرتبط بأدوار المعلم من حيث استراتيجيات التدريس، وتقييم أداء الطالب، وتكييف المنهاج الدراسي من ناحية، ومن ناحية ثانية البيئة المدرسية خارج الصف من حيث مناخ الدمج، والتفاعل الاجتماعي، والبيئة الخارجية.
كما تطرق إلى أهم المقاربات النظرية للتعليم الدامج كالتصميم الشامل للتعلم، بالإضافة إلى إبراز أهمية دور تنمية المهارات الانفعالية والاجتماعية لدى الطلاب عنصرا مساعدا لعملية الدمج المدرسي.
والجدير بالذكر أن مركز تقويم وتعليم الطفل يقدم مجموعة محاضرات وورش عمل تدريبية توعوية بهدف دعم دور أولياء الأمور والمختصين في مجال صعوبات التعلم المحددة في المجتمع.

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