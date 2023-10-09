تقويم الطفل نظم دمج ذوي صعوبات التعلم

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقد مركز تقويم وتعليم الطفل محاضرة عامة بعنوان «دمج ذوي صعوبات التعلم المحددة في التعليم العام» قدمها الخبير في عسر القراءة واضطرابات التواصل والنمو اللغوي البروفيسور إسماعيل العيس في شهر سبتمبر الماضي.
وقدم العيس خلال المحاضرة العامة عرضا مفصلا وموجزا للعناصر الأساسية المطلوبة في عملية دمج ذوي صعوبات التعلم المحددة في التعليم العام، والتي تتعلق بشكل خاص بالبيئة التعليمية داخل الفصل الدراسي أي كل ما يرتبط بأدوار المعلم من حيث استراتيجيات التدريس، وتقييم أداء الطالب، وتكييف المنهاج الدراسي من ناحية، ومن ناحية ثانية البيئة المدرسية خارج الصف من حيث مناخ الدمج، والتفاعل الاجتماعي، والبيئة الخارجية.
كما تطرق إلى أهم المقاربات النظرية للتعليم الدامج كالتصميم الشامل للتعلم، بالإضافة إلى إبراز أهمية دور تنمية المهارات الانفعالية والاجتماعية لدى الطلاب عنصرا مساعدا لعملية الدمج المدرسي.
والجدير بالذكر أن مركز تقويم وتعليم الطفل يقدم مجموعة محاضرات وورش عمل تدريبية توعوية بهدف دعم دور أولياء الأمور والمختصين في مجال صعوبات التعلم المحددة في المجتمع.
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