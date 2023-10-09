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التقدم العلمي تختتم دورة تدريبية حول إثراء البحث العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي

10/9/2023 11:42:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أمس دورة تدريبية بعنوان «إثراء البحث العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي» شارك فيها عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الكويت.
وتناولت الدورة التي استمرت 3 أيام وقدمها العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا أ.د.ألن هوانغ أحدث الاتجاهات والتطورات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي.
وتطرقت الدورة التي عقدت في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت إلى فهم السمات التقنية الأساسية للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ومعرفة الخطوات المختلفة لعملية البحث مع الإمكانات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي وفهم الحدود الأخلاقية لاستخدامه في خطوات البحث المختلفة. وناقشت الدورة التي تضمنت محاضرات نظرية وورشا عملية استخدام البيانات الضخمة في البحث العلمي والاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تعزيز البحث، وتوسيع نطاقه، وتطوير نتائجه ومخرجاته.

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