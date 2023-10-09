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إعادة تشكيل لجنة متابعة إجراءات تنفيذ القانون الخاص بمخالفات الكهرباء

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة اجراءات تنفيذ القانون رقم 48 لسنة 2005 الخاص بالمخالفات والصادر بها القرار الوزاري رقم 334 لسنة 2005.
ونص قرار الاستاد في مادته الثانية على أن «تعدل أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 334 لسنة 2005 للقانون رقم 48 لسنة 2005 لتصبح كالتالي»:
تشكل لجنة لمتابعة اجراءات تنفيذ القانون برئاسة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء فلاح المطيري وعضوية كل من: الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه مها العسعوسي، الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية سعد الرشيدي، مدير ادارة خدمات العملاء فلاح المطيري، مدير ادارة الشؤون القانونية هيا المطيري، ورئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي.
وأشار القرار في مادته الثالثة الى استمرار العمل بكل أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة في القرار الوزاري رقم 334 لسنة 2005 والقرار الوزاري رقم 226 لسنة 2020. وحدد القرار اختصاصات اللجنة حيث تختص بمتابعة وتنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مراقبة ومتابعة أعمال موظفي الضبطية القضائية من محاضر ومخالفات محررة والبت فيها حسب اللوائح والنظم، اعداد خطط المسح الميداني لمن لديهم صفة الضبطية القضائية للحد من انتشار مخالفات الكهرباء والماء كل وفق اختصاصاته، اقتراح أفضل الحلول لوكيل الوزارة لاعتمادها ورفعها الى الوزير للحد من انتشار مخالفات استغلال وتوصيل الكهرباء والماء دون أخذ موافقة الوزارة أو إتمام الإجراءات المسبقة لذلك والحد من الإسراف والهدر.

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