مصادر لـ الأنباء مركز فحوصات الأشغال يضع آلية لدعم المنتجات الوطنية ويسعى للحصول على الاعتراف الدولي

استحداث فحوصات جديدة لرفع نسبة الإيرادات.. وإطلاق أكثر من 400 خدمة عبر تطبيق «سهل» قريباً



عاطف رمضان

كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال يسعى بالتنسيق مع مركز الاعتماد الخليجي GAC للحصول على الاعتراف من المنظمات الدولية، مشيرة إلى إعداد مشروع مذكرة تفاهم بهذا الشأن وجار الحصول على الموافقات اللازمة تمهيدا لإبرامها خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن مركز الفحوصات يتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي في مجال الاعتماد وتأكيد الكفاءة الفنية وتأهيل مقومين فنيين وفق اشتراطات الاعتراف الدولي.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر أنه بتوجيهات من وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، تعمل الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات بالتكليف إيمان العمر، لتحقيق التحول الرقمي وتسهيل تقديم خدمات المركز للمواطنين والشركات، فقد تمت ميكنة وتبسيط الإجراءات واختصارها وبصدد رفعها على البوابة الإلكترونية للوزارة، وتم تجهيز خدمات المركز الحكومي وعددها يفوق 400 خدمة لرفعها عبر تطبيق «سهل» الحكومي، كما تم استحداث فحوصات جديدة لرفع الإيرادات.

ولفتت المصادر إلى أنه تم وضع آلية لدعم المنتجات الوطنية المنتج المحلي وذي المنشأ الوطني المعتمد من المركز الحكومي المطابق للمواصفات القياسية والمتطلبات التعاقدية وتفعيل استخدامها في مشاريع الوزارة وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها.

وأشارت المصادر إلى ان المركز الحكومي يسعى ضمن خطة طموحة لمواكبة أحدث ما تم التوصل إليه من أجهزة ومعدات لضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع، فقد تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح مناقصة توريد وتركيب أجهزة مختبرية ومعدات رقم إ م م 12/1 لمختبرات الطرق والانشاءات بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، وان الهدف منها هو توفير وتركيب الأجهزة والمعدات اللازمة لمختبرات المركز الحكومي والتدريب على استخدامها وضمانها وصيانتها، لتحسين جودة الفحوصات والأبحاث التي يقدمها، مما يسهم في الرقابة على المواد الأولية وخدمات المقاولين والمصانع.

كما تهدف الخطة لتعزيز التدريب حيث يتيح وجود المعدات الحديثة تقديم تدريب عالي الجودة للكوادر الفنية والباحثين، مما يسهم في تطوير المهارات ورفع مستوى الكفاءة.