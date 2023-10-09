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1 2 مليون مسافر عبر المطار خلال سبتمبر الماضي

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني أمس أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي بلغ في شهر سبتمبر الماضي 1250456 راكبا.
وقال المدير العام للإدارة بالتكليف عماد الجلوي لـ «كونا» إن مطار الكويت الدولي شهد خلال سبتمبر الماضي زيادة في حركة الركاب بنسبة 11% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 19%، في وقت ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 8% وذلك مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في سبتمبر الماضي 675768 راكبا، فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 574688 راكبا، بينما بلغ إجمالي عدد ركاب الترانزيت 142628 راكبا بزيادة نسبتها 44% عن سبتمبر العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال سبتمبر الماضي بلغ 11814 رحلة مقارنة بـ 9933 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي، لافتا إلى أن الوجهات الأكثر طلبا في سبتمبر الماضي كانت دبي والقاهرة وإسطنبول وصبيحة وجدة والدوحة.
وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، أفاد بأن حركة الشحن في سبتمبر الماضي بلغت نحو 18.9 مليون كيلوغرام بواقع نحو 14.8 مليون كيلوغرام لحركة الشحن الوارد ونحو 4.1 ملايين كيلوغرام للصادر.
وعن نسبة الحركة السوقية لشركات الطيران خلال سبتمبر الماضي، أشار إلى أن حصة شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغت 28% فيما بلغت حصة شركة طيران الجزيرة 28% ونحو 44% لبقية الشركات.
وفي سياق متصل، وقعت الإدارة العامة للطيران المدني أمس اتفاقية لتنظيم النقل الجوي ومذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المدني في مملكة بوتان بغية زيادة التعاون بينهما في مجال قطاع الطيران المدني. وقال مدير إدارة النقل الجوي ونائب المدير العام للشؤون الادارية والقانونية والمالية بالتكليف عبدالله الراجحي، في اتصال هاتفي مع «كونا»، إن الاتفاقية التي تم توقيعها «بالأحرف الأولى» في تيمفو عاصمة بوتان تهدف إلى تنظيم قواعد التشغيل وحقوق النقل وتسمية شركات الطيران بين البلدين.
وأضاف الراجحي أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تسهيل حركة الركاب والشحن الجوي ولربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية بما يعزز السعي نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة جمهور المسافرين.
وأكد أن هذه النتائج تنسجم مع سياسة الإدارة العامة للطيران المدني لفتح الاجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي.

MENAFN09102023000130011022ID1107216946

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