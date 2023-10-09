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الهلال الأحمر يطلق أغيثوا فلسطين لتوفير المستلزمات الإغاثية والطبية لمستشفيات غزة

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت جمعية الهلال الأحمر أمس حملة لجمع التبرعات لمصلحة الشعب الفلسطيني تحت شعار «أغيثوا فلسطين» عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير لـ «كونا» إن الحملة جزء من واجب الجمعية الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني للمساهمة ولو بشكل بسيط في توفير بعض المستلزمات الإغاثية والطبية والوقود والمواد الضرورية التي تحتاج إليها المستشفيات في غزة للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني في علاج الجرحى والمصابين.
وأضاف الساير أن الجمعية تعمل بشكل عاجل نحو تقديم كل دعم ممكن نحو تعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية، كما تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية في فلسطين، لاسيما قطاع غزة.
وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء التوجيهات السامية بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مبينا أنه تم التواصل أيضا مع الأشقاء في الهلال الأحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والإغاثية بشكل عاجل، مشيرا إلى أن الجمعية تسخر إمكاناتها لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وذكر أن المساعدات تهدف إلى تأمين احتياجات المستشفيات في القطاع لعلاج الجرحى في إطار العمل الإنساني الذي تنتهجه جمعية الهلال الأحمر في إغاثة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم، داعيا المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص والبنوك إلى التبرع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، موضحا أن أهل الكويت جبلوا على الوقوف مع المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.
وذكر أنه على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تحمل المسؤولية المشتركة في إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يواجه ظروفا إنسانية أقل ما توصف بأنها مأساوية اثر العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن «الهلال الأحمر» سيقوم بالكثير من المبادرات والجهود من أجل دعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي على فلسطين بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية الدولية.

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