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المطيري 19560 سجلوا في المنصة لموسم الحج المقبل

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلن الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري أن عدد الراغبين بالحج لهذا العام بلغ 19650 مسجلا، موضحا ان إدارة شؤون الحج على تواصل دائم مع الجمهور لتلقــي الاتصــــالات والاستفسارات، حيث تم تلقي 11830 اتصالا، بينما تم تنظيم ورشتي عمل للجمهور ولحملات الحج حول كيفية التسجيل لهذا الموسم.
وبين المطيري ان الوزارة بصدد رفع تقرير الى اللجنة العليا للحج والعمرة بأن المسجلين لهذا العام ولم يقبلوا ستكون لهم الاولويـــة بالقبـــول للعام المقبـــل.
وأضاف: إن آخر يوم للتسجيل سيكون 10 نوفمبر المقبل وستتم عمليــــة فرز الأسمـــاء واختيار المقبولين مــــن المسجلين وفقا للشــــروط المحــــددة، مشيـــرا الى ان القبــــول للأكبــــر سنـــا وليـــس للأسبق تسجيلا.
وتمنى المطيري التوفيق لجميع الحجاج الذين سيتـــم قبولهـــــم في موسم الحــــج 1445هـ وأن يتقدموا بالتسجيل في الحمــــلات التي تناسبهـــم خلال المعرض الذي سيضـــم الحملات المعتمــــدة مــــن وزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلامية خلال شهر نوفمبر.

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