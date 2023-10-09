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النجاة الخيرية تطلق حملة لإغاثة الأشقاء في فلسطين

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في حلقة جديدة من حلقات العطاء الإنساني الكويتي المتواصل لدعم وإغاثة الأشقاء في فلسطين جراء الظروف التي يمرون بها حاليا، أطلقت جمعية النجاة الخيرية حملة إغاثية عاجلة تحت شعار «لأجل فلسطين». وفي هذا الصدد، قال مدير الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عبدالغفور بدر العبدالغفور إن الحملة الإغاثية تعكس توجه الكويت تجاه دعم وإغاثة الاشقاء في فلسطين.
وأوضح أن الأشقاء في فلسطين يعيشون ظروفا صعبة ونسعى من خلال هذه الحملة إلى تقديم المساعدات الغذائية وتوفير المواد الطبية وكذلك المساهمة في ترميم المنازل وتقديم الأدوية للأطفال والنساء والجرحى والمصابين، مبينا أن باب المساهمة في هذه الحملة متاح للجميع كل قدر استطاعته، مؤكدا أن الحملة تتم بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية ويتم التنفيذ من خلال شركائنا من الجمعيات المعتمدة بمنظومة وزارة الخارجية.

MENAFN09102023000130011022ID1107216942

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