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الصحفيين العرب يطالب المنظمات بتقديم مرتكبي جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى العدالة

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية بضرورة ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديمهم الى العدالة.
وأدان الاتحاد في بيان الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرا أن تلك الجرائم واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثلان «وصمة عار» في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي.
ودعا المجتمع الدولي الى النظر بعين العقل والحكمة في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لاسيما أنه يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وأشاد الاتحاد بجهود مقاومة الشعب الفلسطيني وتضحياته من أجل تحرير فلسطين، مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل والصحافيين الفلسطينيين.
وأعرب عن خالص عزائه لشهداء فلسطين الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم خلال مواجهاتهم مع قوات الاحتلال الاسرائيلي ومن بينهم صحافيون فلسطينيون.

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