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الأوقاف تدعو الأئمة والخطباء للقنوت في الصلوات الجهرية والدعاء للشعب الفلسطيني

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لشؤون المساجد م. بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 12/2023م موجها إلى الأئمة والخطباء بـ «القنوت في الصلوات الجهرية والدعاء للشعب الفلسطيني الشقيق».
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «قال الله تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الأنبياء: 92، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى» أخرجه الشيخان.
وتابع «وإنه لا يخفى عليكم ما للمسجد الأقصى من مكانة عظيمة في الإسلام وفي قلوب المسلمين وما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات مستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وتطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لذا ندعوكم للقنوت في الصلوات الجهرية والدعاء للشعب الفلسطيني الشقيق بأن يحفظهم الله تعالى وينصرهم على تلك الممارسات».

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