وكيل الدفاع بحث مع السفيرة البريطانية القضايا المشتركة
التاريخ
10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل في مبنى وزارة الدفاع امس سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس يرافقها جايلز أهيرن من وزارة الدفاع البريطانية، والعميد طيار ستيفن بيري من سلاح الجو الملكي، وبيتر بومان سكرتير اول للدفاع والأمن، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك ضمن محور الزيارة، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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