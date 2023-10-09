Tuesday, 10 October 2023 09:27 GMT

وكيل الدفاع بحث مع السفيرة البريطانية القضايا المشتركة

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل في مبنى وزارة الدفاع امس سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس يرافقها جايلز أهيرن من وزارة الدفاع البريطانية، والعميد طيار ستيفن بيري من سلاح الجو الملكي، وبيتر بومان سكرتير اول للدفاع والأمن، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك ضمن محور الزيارة، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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