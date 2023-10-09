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وزير خارجية السويد جدد إدانة بلاده لممارسات حرق نسخ من المصحف الشريف

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية مملكة السويد الصديقة توبياس بيلستروم.
واستهل الوزير السويدي حديثه بتجديد إدانة بلاده لممارسات حرق نسخ عن المصحف الشريف في السويد ولما تنطوي عليه من إساءة لديانات ورموز الشعوب الإسلامية الصديقة، مشيرا إلى شروع بلاده في دراسة السبل الكفيلة للحد من هذه الأفعال العنصرية وأنها تعمل على تشريع قانون يمنع مثل هذه الممارسات العدائية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي وأن حكومة بلاده تولي هذه القضية كل اهتمام.
من جانبه، عبر الشيخ سالم العبدالله عن ترحيبه بما تقدم به الوزير السويدي، معتبرا هذا الأمر خطوة الإيجابية نحو الحد من الجرائم والممارسات المستنكرة لحرق نسخ من المصحف الشريف، مشددا على أهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتشعل الضغينة والكراهية وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين.
وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية «خور عبدالله» والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت ومملكة السويد وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كل الصعد.

MENAFN09102023000130011022ID1107216938

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